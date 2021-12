Das Friedenslicht kann im Kirchenkreis Gotha empfangen werden

Kreis Gotha. Der Kirchenkreis Gotha empfiehlt, eigene Kerzen und Windschutzbehälter mitzubringen.

Das Friedenslicht erreicht an diesem Adventswochenende den Landkreis Gotha. Dafür sollten eigene Kerzen und Windschutzbehälter, zum Beispiel Laternen, mitgebracht werden. Im Gothaer Kirchenkreisbüro, Jüdenstraße 27, kann das Friedenslicht bis zum 22. Dezember, täglich von 8 bis 16 Uhr, abgeholt werden. Außerdem kann es bereits ab Sonntag, 12. Dezember, an der Pfarrscheune in Goldbach sowie täglich auch im ehemaligen Pfarrhaus Ingersleben – nach Absprache mit Michael Göring, Telefon: 0172/365 32 41 – entgegengenommen werden.

Beteiligt ist auch das Neudietendorfer Pfadfinderzentrum. Hier steht das Friedenslicht vom 20. bis 23. Dezember, von 10 bis 18 Uhr bereit.