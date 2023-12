Friedenslicht in Ohrdruf erwartet

Ohrdruf In der Ohrdrufer Trinitatiskirche kann das Friedensslicht aus Bethlehem abgeholt werden. Es steht am 20. Dezember ab 18 Uhr für jeden aus dem Landkreis Gotha zur Verfügung.

„Es ist gute Tradition in Ohrdruf, dass wir das Friedenslicht aus Bethlehem mit einer Andacht kurz vor Weihnachten in Ohrdruf begrüßen“, sagt Pfarrerin Gundula Bomm. Aus diesem Grund lädt sie interessierte Bürger am Mittwoch, 20. Dezember, um 18 Uhr in die Trinitatiskirche ein. Dort besteht die Möglichkeit sich das Friedenslicht mit einer Laterne nach Hause zu nehmen.

In diesem Jahr lautet das Motto der Aktion „Auf der Suche nach Frieden“. Gerade indiesen Zeiten sei man mehr als denn je auf der Suche nach Frieden. So diene das Friedenslicht auch als Symbol der Hoffnung und des Friedens. Angesichts der Gewalt und der hohen Verluste in Israel, Gaza und der Westbank sei man zutiefst erschüttert. „Unsere Gedanken sind besonders bei den vielen Kindern, jungen Menschen und Familien, die unermessliches Leid erfahren“, betont Gundula Bomm.

So wie die Initiatoren der diesjährigen Friedenslicht-Aktion ist auch die Ohrdrufer Pfarrerin der Ansicht: „Gemeinsam möchten wir uns für Frieden einsetzen und in Frieden leben! Gerade wegen der andauernden Gewalt ist es uns umso wichtiger, dieses Zeichen des Friedens zu setzen und das Friedenslicht zu verteilen.“ red

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Gotha