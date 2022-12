Friedenslicht wird Sonntag in Ohrdruf ausgesendet

Ohrdruf. Nach der Andacht soll es in Ohrdruf verteilt werden. Die Kirchgemeinde lädt in die St.-Trinitatis-Kirche ein.

Es ist eine Tradition, dass das Friedenslicht aus Bethlehem am vierten Advent nach Ohrdruf kommt und auch von hier ausgesendet wird. Die Thüringer Pfadfinder bringen es am Sonntag, den 18. Dezember, um 16 Uhr in die St.-Trinitatis-Kirche. Wie der Kirchgemeindeverband weiter mitteilt, wird es dort mit einer Andacht in Empfang genommen und weiter verteilt. Jeder, der möchte, könne sich das Friedenslicht mit seiner Laterne mit nach Hause nehmen.

Das Friedenslicht steht in diesem Jahr unter dem Motto „Frieden beginnt auch mit Dir!“ Frieden – im Großen wie im Kleinen – könne nur gelingen, wenn alle Menschen mitmachen, es sei eine Entscheidung für eine persönliche Lebenshaltung. Denn Frieden sei mehr als die Abwesenheit von Krieg, heißt es weiter.

„Mit jeder Entscheidung für den Frieden wächst die Chance darauf weiter“, sagt Udo Wich-Heiter von den Thüringer Pfadfindern. Damit aus dem Frieden in „mir“ und dem Frieden in „Dir“ ein Frieden in „uns“ werden könne, brauche es den Mut, sich auf den Weg zu machen.

„Holen Sie sich das Friedenslicht und setzen damit ein Zeichen der Hoffnung, der Solidarität und Verbundenheit mit der Christenheit und den friedliebenden Menschen unserer Welt zu“, lädt Pfarrerin Gundula Bomm aus Ohrdruf in die St.-Trinitatis-Kirche ein.