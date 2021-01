Friedensteiner helfen Gesundheitsamt Gotha im Kampf gegen die Corona-Pandemie

Bundeswehrsoldaten verstärken jetzt die Truppe des Gothaer Gesundheitsamtes in der Schützenallee im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Der Einsatz im Gesundheitsamt habe ihn wegen der seit Wochen angespannten Corona-Lage nicht überrascht, sagt Stabsfeldwebel Enrico Fliedner. Es sei deshalb für ihn selbstverständlich, jetzt seinen Dienst an der Corona-Front zu leisten. Ähnlich sieht es Oberstabsgefreiter Tony Böhm: „Wir wurden so eingeteilt, deshalb sind wir jetzt hier.“ Mit den beiden Soldaten nehmen weitere Friedensteiner wie Alexander Pabst, Ronny Eggestein und Raphael Reich nun Telefonanrufe im Gesundheitsamt entgegen. Es handelt sich um den ersten Corona-Einsatz von Soldaten dort. Der soll voraussichtlich bis Ende Januar dauern.

Landkreis Gotha weiträumig durchseucht

„Sie werden uns bei Kontaktnachverfolgungen und Telefonaten helfen“, sagt Amtsärztin Andrea Lein. Sie und ihre Mitarbeiter haben momentan mit Abstrichen und Dokumentationen alle Hände voll zu tun. In den letzten Wochen seien täglich von etwa 100 Personen Abstriche genommen worden. „Wir schaffen es noch, gemeldete Corona-Kontakte taggleich abzuarbeiten.“ In den kommenden Tagen rechnet die Amtsärztin mit einem weiteren schlagartigen Anstieg der Fallzahlen wegen der zahlreichen Kontakte während der Tage rund um den Jahreswechsel. Die Durchseuchung, so Lein, sei mittlerweile im Landkreis Gotha weitflächig verteilt. Die Mitarbeiter des Gesundheitsamts seien bis zum Anschlag belastet. „Wir schaffen es nicht, nebenbei noch wöchentlich weit über 1000 Telefonanrufe abzuarbeiten.“ Viele Anrufer fragen wegen ihrer Befunde nach, wenn sie noch nicht vorliegen.

Personalnot war zum Jahreswechsel absehbar

Da jeder neue Indexfall mehrere, schlimmstenfalls eine zweistellige Anzahl von Kontaktpersonen nach sich ziehe, sei die personelle Verstärkung durch die Bundeswehr angefordert worden. „Wir haben die Bundeswehr um Unterstützung gebeten“, sagt Landrat Onno Eckert (SPD). Hier mache sich die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Kreisverbindungskommando bezahlt. Hauptmann d. R. Rodny Klaiss, der als Verbindungsoffizier an jeder Lageberatung des Landrates teilnehme, habe den Hilfeleistungsantrag zum Erfolg geführt. Während des Jahreswechsels sei absehbar gewesen, dass im Gesundheitsamt Not am Mann sei. Umso mehr freue es ihn, so Eckert, dass die Hilfe so schnell und unkompliziert zustande gekommen sei.