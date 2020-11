Friedrichrichroda: Erst der Kurpark und dann Bahnhof Reinhardsbrunn

Der Fürstenpavillon des Bahnhofs Reinhardsbrunn bekommt ein neues Dach. Das Eindecken mit Ziegeln hat sich verzögert. „Es war nicht so einfach, historische Ziegel zu bekommen, die zum Gebäude passen“, erklärt Bürgermeister Thomas Klöppel (parteilos) den Bauverzug. Die Stadt hoffe, dass die Dacharbeiten zum Jahresende abgeschlossen werden. Klöppel: „Dann wären wir ein großes Stück vorangekommen.“

Die Stadt Friedrichroda hatte im Jahr 2015 bei einer Grundstücksauktion das Ensemble für 3000 Euro erworben. In den zurückliegenden Jahren war der denkmalgeschützte Bahnhof Reinhardsbrunn (erbaut 1894 bis 1896, Umbau 1917) gesichert und der Fürstenpavillon saniert worden.

Es gebe noch keine detaillierten Pläne zu deren künftiger Nutzung. Die Ausgestaltung hänge davon ab, wie das Gesamtareal einmal aussehen und geplant werden solle. „Da sind wir momentan in der Vordiskussion“, sagt Klöppel. Das Ziel laute nach wie vor: Das Ensemble als Willkommenspunkt, als Tor der Inselsbergregion herrichten.

Bahnhof Reinhardsbrunn mit Fürstenpavillon im Hintergrund. Foto: Wieland Fischer

Bei den Treffen der Inselsberg-Anrainer mit Vertretern der Landesentwicklungsgesellschaft und des Wirtschaftsministeriums zur Entwicklung der Region um den 916,5 Meter hohen Gipfel bilde der Bahnhof Reinhardsbrunn eine feste Größe. Drei Förderschwerpunkte hatte das Land ausgelobt: die Regionen um Masserberg, Oberhof und Inselberg. Neben dem Plateau zählt der Bahnhof zum zweiten großen Förderschwerpunkt.

Für den Ausbau des Bahnhofs Reinhardsbrunn zu einem Willkommenscenter war vergangenes Jahr eine Fördervoranfrage über 1,8 Millionen Euro (90 Prozent der Kosten) bei der Thüringer Aufbaubank gestellt worden. Aber nicht vor 2024 /25 sei mit dem Ausbau zu rechnen, sagt Klöppel.

Jetzt stehe für die Stadt die zweite Ausbaustufe des Kurparks Friedrichroda auf der Agenda. Damit werde es im kommenden Jahr losgehen. Die Fördermittel dafür seien bewilligt worden. Die Stadt rechnet mit Gesamtkosten in Höhe von 1,3 bis 1,4 Millionen Euro. 2021 werde ein Fit- und Aktivpark errichtet, etwa zehn Inseln verteilt im Areal, um sich körperlich zu betätigen. Auch ein Kneipptretbecken gehöre dazu. Die Installation der Überdachung der Sitzreihen am Musikpavillon folge im Jahr darauf. Die Modellierung des Geländes bilde den Abschluss.

Vor mehr als zehn Jahren war der erste Abschnitt der Kurpark-Gestaltung abgeschlossen worden, nachdem neue Wege, auch behindertengerecht, sowie der Musikpavillon angelegt und errichtet worden waren. Auch die Vorbereitungen zum Bau des Springbrunnens waren getroffen worden, den die Stadt dann mit Spenden aus der Bevölkerung errichtet hatte.

Der Kurpark spielt bei den aktuell laufenden Haushaltsberatungen für 2021 eine Rolle. Ursprünglich hatte es ein Finanzloch von knapp 900.000 Euro gegeben. Nach mehrere Beratungen und Kürzungen sei es gelungen, einen ausgeglichenen Etat vorlegen zu können. Die Erhöhung der Schlüsselzahlen des Landes sei dabei hilfreich gewesen.

Über den Haushaltsplan wirdam 26. November entschieden

Ungeachtet dessen wolle die Stadt Friedrichroda einen Kredit in Höhe von 750.000 Euro aufnehmen. Nur so sei es möglich, die geplanten Investitionen realisieren zu können, erklärt der Bürgermeister. Der Kredit schränke die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Kommune nicht ein. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Kommune erhöhe sich dann auf 362,28 Euro, bei mehr als 7000 Einwohnern. Klöppel: „Damit liegen wir immer noch im guten Durchschnitt.“

Der Bürgermeister geht davon aus, dass der Stadtrat am 26. November in seiner Sitzung in Ernstroda den Haushaltsplan fürs nächste Jahr verabschiedet.