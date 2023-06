Friedrichroda feiert Samstag das Fest der Sinne

In Friedrichroda wird am kommenden Samstag gefeiert. (Archiv)

Friedrichroda. Das bunte Programm geht in der Innenstadt bis in den Abend. Ein Kunstwerk wird für einen guten Zweck versteigert.

Hören, Sehen, Schmecken, Riechen und Fühlen stehen am Samstag, den 1. Juli, im Mittelpunkt vom „Fest der Sinne“. Handwerker und Händler bieten ihre Waren an, heißt es in einer Mitteilung des Kur- und Tourismusamtes. Beim Aussichtskran am Schillerparkplatz können Mutige den Gleichgewichtssinn trainieren. Im Schillerpark gibt es einen Barfußparcours zum Testen des Gefühlssinnes. Zusätzlich werden Schulter- und Nackenmassagen angeboten.

Auf dem Kirchplatz startet ab 14 Uhr das Bühnenprogramm mit Musik. Das eigene Können kann bei Akrobatik getestet werden. Zugunsten des Kinderhospizes Mitteldeutschland wird ein Bild des Fotografen Andreas Böhm versteigert.

Das ganze Programm: www.friedrichroda.info