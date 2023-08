Friedrichroda: Konzertsaison unter Tage steht bevor

Friedrichroda. Live-Musik vieler Genres lockt ab September in der Marienglashöhle in Friedrichroda. Tickets gibt es schon jetzt.

Wenn sich der Sommer dem Ende zuneigt, beginnt in Friedrichroda unter Tage die Konzertsaison. Sieben Konzerte stehen bis Jahresende in der Marienglashöhle an. Von Rock über Indiepop, Folk, Blues und Hüttengaudi-Musik ist das Programm vielseitig. Die Konzerte im Frühjahr waren ausverkauft, der Vorverkauf für die kommenden Termine hat bereits begonnen.

Den Auftakt macht am 16. September die Bon Jovi Tribute Band. Darauf folgen am 7. Oktober Folk von Cat Henschelmann und Tim O’Shea. Am 21. Oktober spielt das Project Unplugged in der Marienglashöhle. Aus der österreichischen Partnerstadt Heiligenblut reisen die Landrocker an und starten am 3. November eine Höhlengaudi, zu der es auch spezielle kulinarische Besonderheiten geben soll, wie es aus dem Kuramt heißt. Am Abend darauf, am 4. November, spielen Sameday Indie und Pop. Marty Hall kommt am 18. November unter Tage. Den Abschluss der Herbstkonzertsaison in der Marienglashöhle bereiten Eagle & The Men.

Eintrittskarten für alle Veranstaltungen gibt es in der Touristinformation Friedrichroda, Hauptstraße 55, oder über den Ticketshop Thüringen sowie unter www.friedrichroda.de.