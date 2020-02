Friedrichroda und Ohrdruf mahnen zum Frieden

Die Erinnerung an den schrecklichen Bombenhagel, der am 6. Februar 1945 auf Friedrichroda fiel, ist 75 Jahre später immer noch gegenwärtig. Friedrichrodaer, wie die 84-jährige Ursula Melcher, ihr Bruder Bruno Hempel oder die Eheleute Gudrun und Horst Schütz, haben ihn erlebt und überlebt. Die damals ausgestandenen Ängste, der Anblick von Tod und Zerstörung bleibe ein Leben lang haften, sagen sie.

Zeitlose Mahnung gegen das Vergessen

Jetzt stehen sie auf dem Friedhof Friedrichroda mit etwa 30 weiteren Frauen und Männern an der Stele von Günter Reichert, die der Kunstschmied und Metallgestalter aus Friedrichroda zur Erinnerung an die 135 Toten errichtet hat, die damals umgekommen waren. Es soll Mahnung für alle Zeit sein. 1990 sei das Denkmal in Auftrag geben worden, weiß Rosemarie Scheidemann. Zu DDR-Zeiten war das Gedenken an Bombenopfer von der SED-Führung mehr oder weniger totgeschwiegen worden.

Später verfasste Ex-Bürgermeister Schütz nach den Kriegsaufzeichnungen des damaligen Friedrichrodaer Pfarrers Langenhan ein Buch über die Bombenopfer. Damals sei die Erinnerungskultur noch nicht so sehr ausgeprägt gewesen, sagt Schütz.

Augenzeugen des Bombenhagels: Horst und Gudrun Schütz sowie Ursula Melcher (von links). Foto: Wieland Fischer

Kinder suchen Schutz im Wassergraben

Heute ist es anders. Alexander Huth stimmt zur Eröffnung der Gedenkfeier auf dem Friedhof auf der Trompete Händels „Lasst mir die Klage“ an. Bürgermeister Thomas Klöppel (parteilos) trägt einen 1990 verfassten Augenzeugenbericht von Karl-Heinz Strunze vor, der beim Bombenangriff 15 Jahre alt gewesen ist. Es sei schulfrei gewesen, als Kampfverbände der achten US-Luftflotte von Engelsbach ziehend Richtung Friedrichroda geflogen kamen. Der Junge sah, wie Bomben fielen. Häuser und Hotels barsten, brannten. „Wir haben alle wahnsinnige Angst“, schrieb er Jahrzehnte später. Im Wassergraben fand er mit seiner Schwester Schutz. Erst am Abend habe er begriffen, dass die Bombe, die 200 Meter weiter explodiert war, auch ihr Haus hätte treffen können.

Einsatz für menschenwürdiges Leben

Das sei der schlimmste Tag für Friedrichroda und seine Einwohner gewesen, sagt Bürgermeister Klöppel. 27,5 Tonnen Bomben seien auf das sogenannte Gelegenheitsziel Friedrichroda niedergegangen, weil das Wetter umgeschlagen war. Allein 90 Sprengbomben detonierten in der Innenstadt, 60 weitere auf dem Feld in der Umgebung. Sonst wären die Verluste erheblich größer gewesen. Der Krieg, der von Deutschen in die Welt hinausgetragen worden war, sei auch auf Friedrichroda leidvoll zurückgeschlagen.

Bürgermeister Thomas Klöppel und Bernd Frank (links) legen Kränze nieder. Foto: Wieland Fischer

„Das Vermächtnis der Opfer und Überlebenden ist, sich mit aller Kraft dafür einzusetzen, dass sich solches Leid nicht wiederholt“, sagt Klöppel. Es sei beschämend, dass in heutigen Parlamenten Abgeordnete sitzen, die den Holocaust, Verbrechen des Krieges und das Leid der Opfer kleinreden, sogar leugnen. Klöppel fordert dazu auf, sich mit seinem Tun für menschenwürdiges Leben in der Welt einzusetzen.

Der Kultur- und Geschichtsverein Friedrichroda hat eine Ausstellung zum Ende des Zweiten Weltkriegs im Kurort vorbereitet, sagt Bernd Frank in seiner Rede. Sie werde am Montag, 10. Februar, um 14 Uhr bei der Awo in der Lindenstraße 26 eröffnet. Bis zum 15. Februar kann sie jeweils von 14 bis 17 Uhr besichtigt werden.

Im Heimatmuseum Friedrichroda schließt sich eine weitere Ausstellung an, teilt Rosemarie Scheidemann mit. Zur Eröffnung um 19 Uhr werde Militärhistoriker Jürgen Möller aus Nürnberg einen Vortrag über die letzten Tage des Zweiten Weltkrieges Thüringen halten.