Friedrichroda: Mit Springbrunnenfest klingt Saison im Kurpark aus

Die Heimatkapelle Finsterbergen spielt zum Sonntag-Frühkonzert im Kurpark Hüllrod auf. Ein letztes Mal in diesem Jahr.

Friedrichroda. Insgesamt 35 Open-Air-Konzerte sorgen auf den beiden Freilichtbühnen in Friedrichroda und Finsterbergen für Kurzweil. Als Nächstes stehen Konzerte in der Marienglashöhle an.

Das Ende der diesjährigen Freiluft-Konzertsaison wird am Samstag, 9. September, im Kurpark Friedrichroda gemeinsam mit dem traditionellen Springbrunnenfest begangen. Als Dank für die hohe Spendenbereitschaft für den 2018 wieder aufgebauten Springbrunnens in der Parkanlage lädt die Stadt Friedrichroda jedes Jahr zum Springbrunnenfest ein.

Ab 15 Uhr spielen laut Ankündigung die Gräfenhainer Blasmusikanten zum Tanz. Ab 19 Uhr beschließt die Soul- und Akustik-Gruppe „Eleeza“ die Kurkonzertsaison 2023 mit einem besonderen musikalischen Erlebnis in Friedrichroda.

Am Springbrunnen klingt die Friedrichrodaer Kurpark-Saison am Sonntag, 10. September, aus. Foto: Wieland Fischer

Auch im Ortsteil Finsterbergen ist die Konzertsaison an diesem Wochenende vorbei. Auf der Bühne im Naturpark Hüllrod klingt am Sonntag, 10. September, 10.30 Uhr, mit einem Blasmusikkonzert der Heimatkapelle Finsterbergen die beliebte Konzertreihe aus.

Die Hits von Bon Jovi sind in der Höhle zu hören

Mit insgesamt 35 Open-Air-Konzerten auf den beiden Bühnen in Friedrichroda und Finsterbergen sowie den Stadtfesten, den Konzerten in der Marienglashöhle und vielen weiteren Angeboten von städtischen Akteuren war und ist der Veranstaltungskalender für 2023 wieder gut gefüllt mit abwechslungsreichen Angeboten für Jung und Alt, heißt es von Seiten der Kurverwaltung Friedrichroda.

Doch der Konzertreigen geht im Heilklimatischen Kurort weiter. In der Marienglashöhle ist die Sommerpause zu Ende. Von September bis Januar stehen dort weitere Konzerte auf dem Programm. Den Auftakt macht am Samstag, 16. September, 19 Uhr, die Bon-Jovi-Tribute-Band (Tickets im Vorverkauf: 25 Euro, Abendkasse: 27 Euro). Am Samstag, 14. Oktober, steht das Stadtfest „Kürbisse glühen“ und Ende Dezember das „Fest zwischen den Jahren“ auf dem Friedrichroda Programm.