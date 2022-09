Friedrichroda: Musik unter Tage

Die Simon & Garfunkel Revival Band spielt in der Marienglashöhle in Friedrichroda.

Friedrichroda. In der Marienglashöhle Friedrichroda beginnt am 17. September die Konzertsaison unter Tage.

Die Konzertsaison in der Marienglashöhle Friedrichroda beginnt am Samstag, 17. September, mit einem Höhlenkonzert der Gruppe „The Simon & Garfunkel Revival Band“. Ab 19 Uhr sind Klassiker wie „Mrs. Robinson“ oder „The Sound of Silence“ zu hören.

Den Musikern Michael Frank, Sebastian Fritzlar, Ingo Kaiser und Guido Reuter reicht dabei nicht nur ein Covern der bekannten Titel von Simon & Garfunkel, sondern sie untermalen diese durch ihre eigenen Interpretationen.

Restkarten für das Höhlenkonzert sind in der Touristinformation Friedrichroda oder an der Abendkasse erhältlich.