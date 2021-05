Die Tretbeckenanlage an der Ochsenschau in Friedrichroda ist bereit für den Saisonstart.

Friedrichroda: Saisonstart am Tretbecken

Friedrichroda. Die Tretbecken in Friedrichroda haben die Saison für gesundheitsbewusste Kneippianer gestartet.

In der Kurstadt Friedrichroda hat die Tretbecken-Saison begonnen. Kneippianer und Wanderer haben jetzt wieder die Möglichkeit, die Anlagen zu nutzen.

Als Erstes wurde das Tretbecken an der Ochsenschau wieder mit Wasser befüllt und lädt nun gesundheitsbewusste Anhänger der Kneippschen Wasserkur ins kühle Nass ein. Ein wenig warten müssen noch die Nutzer des Tretbeckens an der Schmalkalder Straße. Dieses soll in den kommenden Wochen umfangreich saniert werden, bevor es für die Nutzung freigegeben wird.

Bereits jetzt laufen die Vorbereitungen für ein großes Jubiläum. So ist aus Anlass des 30-jährigen Bestehens des Thüringer Heilbäderverbandes am 24. Juni ein Aktionstag geplant, an dem auch der Kurort mit Veranstaltungen, wenn es corona-bedingt möglich ist, beteiligt sein wird.