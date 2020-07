Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Friedrichroda: Springen vom Zehner ab Samstag erlaubt

Frohe Kunde für das Freibad Friedrichroda. Ab Samstag, 18. Juli, darf dort wieder vom Zehner gesprungen werden. Am Montag sei die Freigabe mit Hygienekonzept eingetroffen, teilen Susann Müller und Schwimmmeister Waldemar Schönknecht mit. Die Botschaft kommt pünktlich zum Jubiläum. Am Dienstag, 14. Juli, besteht das Freibad 85 Jahre. Das soll am Samstag, 25. Juli, mit einer Ausstellung und eventuell einem „Show-Springen“ gefeiert werden. Das schönste Geschenke: viele Badegäste täglich von 10 und 19 Uhr.