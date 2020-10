Friedrichroda: Treff im Freien statt Gala für das Ehrenamt

Die Plustemperatur im Kurpark am Friedrich-Buschmann-Pavillon sank schnell in den einstelligen Bereich, doch das tat der guten Stimmung keinen Abbruch, als am Dienstagabend gegen 18 Uhr die vielen geladenen Gäste nach und nach der Einladung der Verwaltung der heilklimatischen Kurstadt Friedrichroda folgten.

Mit Abstand sitzend lauschten die Eingeladenen im Kurpark vor dem Buschmann-Pavillon der Ansprache des Bürgermeisters. Foto: Peter Riecke