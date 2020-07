Andreas Przybille, Mitarbeiter im Umweltamt des Landratsamtes Gotha, überraschte mit einer 1000 Euro Privatspende den Kindergarten Purzelbaum in Friedrichroda. Mit ihm freuen sich Bennet, Sarah und Emma-Rose (rechts mit Scheck) sowie, Cornelius, Ayvy, Mathilda, Ben, Kia und Salina.

Friedrichroda: Urlaubsgeld gespendet

Mächtig gebaut wird derzeit in der AWO-Kindertagesstätte „Purzelbaum“ in Friedrichroda. Für die 135 Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt ist die Baustelle jeden Tag aufregend und spannend zu gleich. Doch am Mittwoch Vormittag gab es noch etwas anderes zu bestaunen und dafür haben sich die Kinder extra ein kleines Musikprogramm ausgedacht.

Andreas Przybille, Mitarbeiter im Umweltamt der Gothaer Kreisverwaltung, schaute in der Kindertagesstätte vorbei. Mit im Gepäck hatte er einen 1000 Euro-Spendenscheck für den Förderverein des Kindergartens. „Es war immer mein Wunsch, dem Kindergarten etwas Gutes zurückzugeben“, sagt Andreas Przybille. Hintergrund ist, dass sein Sohn als Kind in die Einrichtung in der Max-Küstner-Straße gegangen ist. Dieser ist heute 25 Jahre alt. Er habe schon länger geplant den Kindergarten zu unterstützen.

Die Privatspende stamme von einem Teil seiner Urlaubsreise, die aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurde. Eigentlich sollte es nach Glasgow, Galway, Dublin, Cork, Lille und Antwerpen gehen. Doch daraus wurde nichts. „Deshalb gebe ich gern einen Teil für die Kinder weiter“, betont Andreas Przybille. Und die „Purzelbaum“-Kinder freuten sich, denn Ute Biedermann-Krauß, Leiterin der Einrichtung, versprach, für die Spende neue Spiele und Bälle anzuschaffen.

Der Kindergarten, dessen Träger die Arbeiterwohlfahrt ist, arbeitet nach einem bewegungsorientierten Konzept. 22 Pädagogen kümmern sich um die Bedürfnisse der Kinder. Doch jetzt steht erst einmal die Fertigstellung des Anbaus auf der Tagesordnung. Hier sollen drei Gruppenräume, Sanitärbereiche, Nebenräume und zwei Terrassen entstehen. Im Untergeschoss ist auch ein Bereich für den Hausmeister sowie Abstellräume für Spielgeräte und Kinderwagen geplant. Im Altbau werden im Untergeschoss die Räume umgestaltet.