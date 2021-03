Friedrichroda: Vorösterlicher Wochenmarkt

Jeton Maxhuni, Chef des Waldgasthaus Sankt Marien an der Marienglashöhle bei Friedrichroda.

Friedrichroda. Stände am Waldgasthaus Sankt Marien.

Ein vorösterlicher Wochenmarkt soll kommenden Samstag, 3. März, von 11 bis 16 Uhr wieder am Waldgasthaus Sankt Marien an der Marienglashöhle in Friedrichroda ausgerichtet werden. Das Angebot erstrecke sich von Obst, Gemüse, Wurstwaren, feinen Brände bis zu Imkereiprodukten. Es gebe auch Imbiss, Kaffee und Kuchen – alles im Freien, teilt Christian Friedrich aus Finsterbergen, einer der Aussteller, mit. Seit Anfang des Jahres wird der Markt im 14-Tages-Rhythmus veranstaltet. Die Marienglashöhle ist aber wegen der Pandemie geschlossen.