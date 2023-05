Friedrichrodaer sind Klasse im Handwerk und ziehen in Finale ein

Friedrichroda. Wie die 8a der Helene-Lange-Regelschule den Sprung ins Thüringer Finale geschafft hat und warum eine Arbeitshose am 11. Mai wichtig wird.

Die erste Hürde haben sie bravourös genommen: Im Teil eins des diesjährigen Wettbewerbs „Klasse Handwerk! Die Profis von morgen“ der drei Thüringer Handwerkskammern glänzten die Schülerinnen und Schüler der Klasse 8a der Helene-Lange-Regelschule Friedrichroda in einem Online-Quiz mit viel Wissen rund um Politik, Handwerk und Mathematik-Aufgaben. In 30 Minuten mussten sie 30 knifflige Fragen beantworten. Das gelang ihnen so gut, dass sie neben der 8a der Regelschule Neusitz und der 8a der Gemeinschaftsschule „Johann Wolfgang von Goethe“ aus Schalkau ins Praxis-Finale eingezogen sind.

Geschick, Schnelligkeit und Teamgeist sind gefragt

Um den Sieg kämpfen die drei Klassen am Donnerstag, dem 11. Mai, auf der Parkbühne der Ega in Erfurt. Dabei werden vor allem Geschick, Schnelligkeit, Kombinationsgabe und Teamgeist gefragt sein. Es gibt auch einen finanziellen Anreiz, denn der Klasse, die zur „Klasse Handwerk“ gekürt wird, winken 1000 Euro für die Klassenkasse. Die Zweit- und Drittplatzierten erhalten 500 Euro und 300 Euro.

„Ich bin stolz auf das, was wir mit dem Finaleinzug schon erreicht haben“, sagt Peter Buschendorf, Lehrer für Wirtschaft, Recht und Technik an der Friedrichrodaer Regelschule und für die Berufsorientierung und -vorbereitung zuständig. „Aber wir sind natürlich auch motiviert, um den Sieg zu kämpfen.“ Das bestätigen die Schülerinnen und Schüler, die in der 7. und 8. Klasse im FöBi-Bildungszentrum in Gotha bereits praktisch verschiedene Gewerke ausprobieren konnten.

Niklas zum Beispiel ist aber auch deshalb guten Mutes, „weil ich ab und zu schon auf dem Bau gearbeitet habe. Ich kann tapezieren, verputzen und Laminat verlegen“, zählt er auf. Henry, der ebenfalls gern praktisch arbeitet, hat noch weiter gedacht: „Ich habe für Donnerstag meine Arbeitshose gewaschen und schon zurecht gelegt“, berichtet er. „So richtig vorbereiten konnten wir uns aufs Finale ja nicht, weil wir nicht genau wissen, was uns erwartet, aber ich hoffe, wir packen das“, meint Jouline.

Auch theoretisch fühlen sich die Achtklässler gut vorbereitet. „Bevor wir das Online-Quiz lösen mussten, hatten wir zwei Monate Zeit für ein Trainingsangebot mit 175 Fragen. Das haben wir im Unterricht in kurzen Sequenzen mit eingebaut, und die Schüler konnten zudem zu Hause online üben“, sagt Peter Buschendorf. Fadime nennt als Lieblingsfrage die nach dem ersten Bundeskanzler in Deutschland. Schwierig fand Henry die Frage, woraus Beton besteht. „Aber inzwischen weiß ich es“, strahlt er. Emanuel sagt, dass es hilfreich gewesen sei, auch noch zu Hause zu üben.

Ermutigung für den Blick auf die berufliche Zukunft

An der 13. Auflage des Wettbewerbs „Klasse Handwerk! Die Profis von morgen“ nahmen laut Arbeitsgemeinschaft der Thüringer Handwerkskammern insgesamt 74 Thüringer Klassen aus Gymnasien, Regelschulen, Gemeinschaftsschulen, Gesamtschulen sowie Förderschulen mit 1.600 Schülerinnen und Schülern teil. Der Wettbewerb für achte Klassen soll die Jugendlichen ermutigen, sich schon frühzeitig mit Handwerksberufen und der eigenen beruflichen Zukunft auseinanderzusetzen.