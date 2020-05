Am 14. Mai findet in Friedrichroda wieder eine Stadtratssitzung statt.

Friedrichroda. Der Bürgermeister von Friedrichroda will einen Überblick über die Haushaltsituation und Eilentscheidungen geben.

Friedrichrodas Stadtrat tagt wieder

Der Stadtrat von Friedrichroda nimmt am Donnerstag, 14. Mai, wieder seine Arbeit auf. Um 19 Uhr kommen die Ratsmitglieder zu einer Sitzung im Kultursaal Ernstroda in der Schönauer Straße 7a zusammen.

Bürgermeister Thomas Klöppel (parteilos) will einen Überblick über die derzeitige Lage in der Stadt Friedrichroda während der Corona-Pandemie geben. Im Anschluss schließt sich eine Fragestunde für Bürger und Stadträte an. Des Weiteren wird über die Haushaltssituation und über Eilentscheidungen informiert.