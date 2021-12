Friseur-Azubi holt Pokale nach Gotha

Arshad Saleem Darman ist stolz auf seine Pokale, die er in seinem Lehrbetrieb „Kublick und Friseure“ in Gotha aufstellen darf.

Gotha. Serie „Angekommen“: Der Iraker Arshad Saleem Darman sieht seine Zukunft in Deutschland.

Kurz vor dem Abschluss seiner Lehre zum Friseur steht Arshad Saleem Darman. Er stammt aus dem Irak und lernt in einem Gothaer Salon. Die praktische Prüfung bestand er mit zwei plus, die schriftliche steht noch aus. Der 23-Jährige sagt, er wollte schon mit 14 Friseur werden. Genauer gesagt Herrenfriseur, bis er in Deutschland gemerkt hat, dass Damenfrisuren auch Spaß machen.

Während seiner Lehrzeit nahm er erfolgreich an Deutschen Meisterschaften teil und holte Pokale auf Bundes- und Landesebene nach Gotha. Vor wenigen Wochen bekam Arshad Saleem Darman den Löfflerpreis für ausgezeichnete Lehrlinge vom Gewerbeverein Gotha verliehen.

Nach der Arbeit ins Fitnessstudio

Arshad Saleem Darman lebt in der Gothaer Innenstadt bei seinen Eltern. Wie er sagt, ist eine eigene Wohnung mit dem Lehrlingsentgelt nicht drin. Nach der Arbeit geht er ins Fitnessstudio. „Das ist für den Beruf wichtig, weil wir viel stehen müssen.“ Zu seinem Freundeskreis zählen Deutsche und Iraker.

Im Jahr 2014 kam Arshad Saleem Darman mit seinen Eltern und Schwestern nach Deutschland. Sie sind Jesiden, eine Religion, die auch im Irak in der Minderheit ist. Die Terrormiliz Islamischer Staat überfiel 2014 das Hauptsiedlungsgebiet der Jesiden und ermordete viele. Über die Umstände seiner Flucht möchte Saleem Darman nicht berichten.

Gotha war nicht zufällig das Ziel der Familie. In der Stadt lebt seit über 20 Jahren ein Onkel, er betreibt einen Döner-Imbiss. Arshad Saleem Darman startete in Gotha in die neunte Klasse, die er einmal wiederholen musste. Ohne Sprachkurs reichten die Deutschkenntnisse nicht. Er erinnert an seine Klassenlehrerin, die ihm sehr geholfen habe. Er möchte die nächsten Jahre im Beruf nutzen, um Erfahrungen zu sammeln und auf den Meister zu sparen. Auch denkt er darüber nach, später einen eigenen Salon zu eröffnen. Die Zukunft kann er sich mit Frau und Kindern in Deutschland vorstellen.

Zahlen und Fakten im Kreis Gotha zu Flüchtlingen

Nach Gotha und in den Kreis kamen seit 2013 insgesamt 2957 Flüchtlinge, 1224 allein im Jahr 2015.

984 Personen leben noch in der Region und sind durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit Schutzstatus beschieden worden.

Die Nationalitäten teilen sich wie folgt auf:

373 aus Syrien,

216 aus Eritrea,

180 aus Afghanistan,

95 aus Irak,

44 aus Somalia.

In unserer Serie stellen wir ehemalige Flüchtlinge vor. Wir fragen, wo sie heute stehen, wie der Weg nach Deutschland war und warum sie ihre alte Heimat verlassen haben.