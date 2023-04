Thomas Riede (Altus) und Antje Rux in einer Osterkantate von Gottfried Heinrich Stölzel.

Frömmigkeit und österlicher Jubel bestimmen Konzert mit Bachchor in Gotha

Gotha. Der Bachchor, ein Barockorchester und Gesangssolisten führen in Gotha Kantaten und ein Oratorium mitteldeutscher Komponisten auf.

Die diesjährigen Thüringer Bachwochen gaben dem Gothaer Bachchor, verstärkt durch die „Lebensgeister“-Chorkinder, und dem Barockorchester der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach Gelegenheit, die Qualität ihrer noch jungen Zusammenarbeit erfolgreich unter Beweis zu stellen.

Am Samstagabend in der Margarethenkirche beglückten sie ihr Publikum mit einem fesselnden österlichen Konzert, in dem unter dem Motto „Lebensfreude und Zuversicht“ Werke der mitteldeutschen Komponisten Gottfried Heinrich Stölzel (1690-1749), Johann Sebastian Bach (1685-1750), Johann Pachelbel (1653-1706) und Georg Philipp Telemann (1681-1767) erklangen.

Die Ausdrucksskala der Werke war weit gefasst: von der frommen Ehrerbietung der Gregorianik (Ostersequenz des Wipo von Burgund) über die von weltlicher Unbeschwertheit noch um einiges entfernte Verarbeitung eines Luther-Chorals in Pachelbels Choralkantate „Christ lag in Todesbanden“ und die zumindest in Teilen Bach sicher zuzuschreibende Kantate „Ich lebe, mein Herze, zu Deinem Ergötzen“ bis zum theatralisch und kunstvoll ausgestalteten Osteroratorium „Die Auferstehung“ aus dem Jahr 1761 von Telemann mit seinen meisterhaft illustrierten Accompagnato-Rezitativen. Der Bachchor, klangfarblich angenehm aufgehellt durch die vielfach eingesetzten Kinderstimmen, agierte unter Kirchenmusikdirektor Jens Goldhardt intonatorisch sicher und immer wieder dramatisch kraftvoll, wobei Orchester stilsicher als Partner fungierte.

Gesangssolisten setzen Glanzlichter

Die fünf Solisten gaben der Aufführung Glanz und Tiefe. Antje Rux’ glanzvoll-klarer Sopran, Thomas Riedes dynamischer Alt, Patrick Grahls geschmeidiger, auch in tieferer Lage eindrucksvoll kraftvoller Tenor sowie das von Wärme und Volumen gezeichnete Timbre der Bassstimmen Oliver Luhns und insbesondere Michael Kranebitters verliehen der Aufführung Format.

Neben den Festlichkeit und Siegesstimmung unterstreichenden Trompeten und Hörnern verliehen auch die einfühlsam interpretierten Violinsolo-Partien Alexej Barchevitchs, so etwa bei Telemann eine längere zweistimmige (doppelgriffige) Episode, der Aufführung zusätzlichen Reiz.

Zum Schluss spendeten die Zuhörer, zum großen Teil stehend, oft trampelnd, jubelnden Beifall. Und den hatten sich die Laien- und Berufsmusiker wirklich verdient.