Fröttstädt: Breitband und Energie im Paket

Ohra-Energie und Thüringer Netkom wollen enger zusammenarbeiten. Der regionale Energieversorger mit Sitz in Fröttstädt und der Breitbandanbieter aus Weimar gehen eine Vertriebs- und Marketingpartnerschaft ein. Den Vertrag haben am Dienstag Geschäftsführer Michael Fischer (Ohra Energie) und Hendrik Westdorff (Netkom) in Fröttstädt unterzeichnet.

Die Zusammenarbeit solle ermöglichen, dass Ohra Energie neben seinen angestammten Produkten Strom, Erdgas, Flüssiggas und Wärme auch Kundenwünsche hinsichtlich Breitbandversorgung und schnelles Internet erfüllen könne. Das solle helfen, als regionaler Anbieter gegen die Großen auf dem Markt zu bestehen, sagt Westdorff. Eine Marktforschung der Weimarer habe ergeben, dass Kunden auf den Anbieter zugreifen, wenn das Verhältnis Preis-Leistung stimme. Jetzt handele es sich noch um eine Marketing-Kooperation. Im nächsten Jahr seien Kombi-Tarife denkbar. Bei anderen Energieversorgern seien Verbandelungen bereits gängige Praxis, teilweise seien sie gemeinsam im Mobilfunk tätig. Es sei denkbar, dass bei Erschließungsarbeiten ihre Leitungen aus einer Hand verlegt werden, blickt Westendorf voraus. Es sei naheliegend, beim Verlegen von Leitungen Breitband mit zu verlegen, so Fischer. Auf diese Weise ließen sich alte Netze schneller austauschen. Der Trend gehe dahin, dass diese Basismedien zusammengelegt würden. Daran werde im nächsten Jahr gearbeitet. Energiedienstleistungen und Kommunikationsprodukte würden regional aus einen Hand angeboten, sagt Fischer. „Wir stemmen das als Thüringer“, fügt Westdorf an. Das Bündelprodukt könne attraktiver und zum beiderseitigen Vorteil sein. In der Region um Gotha sei Netkom noch nicht stark vertreten. Das Unternehmen kooperiere mit der Telekom und habe sich teilweise auf dessen Netz aufgeschaltet.