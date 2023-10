Großblumige Krokusse sollen die Rasenflächen in Gothas Innenstadt im kommenden Frühjahr zu einem Blumenmeer verzaubern.

Frühblüher kommen in Gotha in die Erde

Gotha. Bunte Krokusse, Narzissen und Tulpen sollen im kommenden Jahr in der Gothaer Innenstadt erblühen. Jetzt kommen die Zwiebeln in die Erde.

Zwei Rasenflächen am Ekhofplatz sowie vor dem Neuen Rathaus und in der Eisenacher Straße gegenüber der Arnoldischule in Gotha sollen ab der kommenden Woche mit Blumenzwiebeln bestückt werden.

Die Mitarbeiter der Firma G. Lubbe, die im Auftrag der Stadtverwaltung die Pflanzaktion ausführen, wenden dazu eine spezielle Technik an. So wird mittels einer Pflanzmaschine die Grasnarbe abgeschält, angehoben, gelockert und die Zwiebelmischungen eingebracht. Zum Abschluss kommen die Rasensoden wieder darauf und werden gefestigt.

Zwei verschiedene Zwiebelmischungen werden verwendet. Am Ekhofplatz wird eine Mischung aus großblumigen botanischen Krokussen und in der Eisenacher Straße Krokusse, Narzissen und Tulpen gepflanzt. Durch diese Pflanzaktion sollen weitere Blühflächen für Insekten in der Stadt geschaffen werden.

Die Kosten für das Projekt betragen rund 4500 Euro. Die VR Bank Ihre Heimatbank eG unterstützt die Pflanzmaßnahme mit einer Spende in Höhe von 500 Euro sowie sechs Einzelspender mit insgesamt 310 Euro.