Frühjahrsputz in Winterstein

Winterstein. Ehrenamtliche und Stadt Waltershausen bereiten zum Großeinsatz im Emsetal-Ort vor.

Henry Göring, Florian Trautmann und Svend Walter bereiten gemeinsam mit der Stadt Waltershausen für Samstag, 15. April, einen Frühjahrsputz in und um ihren Ort vor. „Wir rufen alle Wintersteiner auf, uns ehrenamtlich zu unterstützen“, teilt Svend Walter von der IG Schönes Emsetal mit. Unter anderem sollen das Infoeck am Gasthaus „Zur Linde“, rund um Kirche und Burgruine sowie der Kurpark gereinigt, Mülltonnen-Standplätze Bachmannhofs und Alte Höhle und Johannistrift von Unrat befreit werden. Die Organisatoren bitten darum, Besen und Laubrechen mitzubringen. Treffpunkt fürs Großreinemachen in Winterstein ist am Samstag, 10 Uhr, am Gasthaus „Zur Linde“. Etwa zwei Stunden haben die Organisatoren für den Einsatz anberaumt.