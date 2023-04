Frühlingsmusik in Kirchen im Kreis Gotha

Kreis Gotha. Konzerte erklingen in Ballstädt und Ingersleben. Eine musikalische Andacht gibt es in Cobstädts Kirche.

Frühlingskonzerte sind am Sonntag, 16. April, zu erleben. Gemeinsam wollen um 14 Uhr die Ballstädter Chöre (Leitung: Gerhard Dünnebeil) den Lenz in ihrer Kirche begrüßen. Danach wird ein Stehkaffee in der Kirche angeboten.

„Orgel trifft E-Piano“ heißt das Konzert in der Marienkirche Ingersleben. Ab 15 Uhr erklingen Werke von Präludium bis Postludium des Barocks, aus Klassik, Musicals und Pop.

Bereits um 10.40 Uhr beginnt eine musikalische Andacht in der Kirche Cobstädt mit allen Künstlern des „Musikalischen Adventskalenders der Region Drei Gleichen“ zum Thema Frühling. Anmeldungen für einen eigenen Beitrag (Gesang, Instrumentalstück oder Gedicht) nimmt Teresa Rumph entgegen; Tel.: 0170/ 76223138.