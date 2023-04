Frühlingstreiben in und um Burg Ohrdruf

Ohrdruf. Ostermarkt am Kupferschlösschen bildet Auftakt für den Veranstaltungsreigen 2023. Gartenkönig möchte das etwa neun Hektar großen Areal auch in Folgejahren betreiben.

In und um Burg Ohrdruf geht die Winterpause zu Ende. Ostern erwachen Park und Kupferschloss zu neuem Leben. „Gartenkönig“ André König und seine Mitarbeiter eröffnen ihren Veranstaltungsreigen 2023 auf dem etwa neun Hektar großen Areal am Rand der Bachstadt Ohrdruf.

Wo zartes Grün auf Wiesen und erste Knospen an Bäumen sprießen, werden von Karsamstag, 8., bis Ostermontag, 10. April, jeweils von 10 bis 18 Uhr, Tulpenzwiebeln, Rosen, Kakteen oder Stauden angeboten – was sich mit Frühjahr und Pflanzen verbinde, sagt der Burgpächter. „Wir erwarten etwa 80 Aussteller.“ Erstmals sei auch ein Lilien-Spezialist vertreten. Kulinarisches, Bewirtung oder Tierisches gebe es ohnehin, selbstverständlich auch einen Osterhasen.

Der Ostermarkt verheißt Aussicht auf mehr. Diese Woche werde er mit den Eigentümern aus dem unterfränkischen Oberleichtersbach verhandeln, wie Burg und Park Ohrdruf in den kommenden Jahren weiter betrieben werden können, sagt der Veranstaltungsmanager aus Suhl. Er sei gewillt, das Gelände, das Gartenkönig seit zwölf Jahren bewirtschaftet, weiterhin zu nutzen – trotz dessen Größe sowie der damit verbundenen Kosten und Herausforderungen. Und: Obwohl es weiterhin zum Verkauf stehe. Beleg dafür: „Wir haben seit dem Adventsmarkt 2022 Maßnahmen in Angriff genommen und investiert, damit wir hier weitermachen dürfen“, sagt König. Unter anderem sei die Brand-Meldeanlage der in den 1930ern errichteten Burg ertüchtigt worden. „Uns ist wichtig, dass die Anlage in Schuss ist.“ Als Nächstes müsste die Heizung des Schlosses erneuert werden. Dazu seien aber Grundsatzentscheidungen nötig.

Die Höhe der Investitionen will König zum momentanen Zeitpunkt nicht beziffern, wie er sagt. Erst, wenn mit den Verpächtern alles in Sack und Tüten sei. Fest stehe: Ohne neue Brandmeldeanlage seien in Zukunft Großveranstaltungen wie etwa die Haus- und Gartenträume am letzten Juli-Wochenende mit Hunderten Besuchern nicht mehr möglich. „Wir brauchen Planungsvorlauf“, sagt König mit Blick über das Jahr 2023 hinaus.

Burg und Park erwecken mit Pflanzenmarkt aus Winterschlaf

Der Veranstaltungsplan für dieses Jahr stehe. Bereits am Wochenende nach Ostern folgt der Mittelaltermarkt, ausgerichtet von der Agentur „Sündenfrei“. Am 13./14. Mai heißt es: „Rund ums Tier“. Antiquitätenmarkt, Buschtaxi-Treffen oder Offroad- & Touristik-Tage Ohrdruf (Otto-Messe) stehen terminlich fest.

Jetzt gilt das Augenmerk dem Saisonstart zu Ostern. Auch in Zukunft soll der Markt den Jahresauftakt bilden. Der Tageskarte für den Besuch des Markes kostet zehn Euro, ermäßigt acht Euro. Wegen des regenreichen März‘ und der durchweichten Wiese neben dem Park können Fahrzeuge wohl nicht dort geparkt werden. „Unser Wunsch wäre, wenn sie Stellflächen in Ohrdruf etwa auf dem Parkplatz Schloss Ehrenstein nutzen würden“, bittet König. Dort stünden ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Außerdem lasse sich der Messebesuch so mit einem kleinen Osterspaziergang verbinden. Eingekauftes könne auf jeden Fall am Eingang abgeholt werden, sichert er zu.

www.burg-ohrdruf.de

8. bis 10. April: Frühlings- und Pflanzenmarkt; 10 bis 18 Uhr, letzter Einlass: 17 Uhr.

15./16 April: Mittelaltermarkt

13./14. Mai: „Rund ums Tier“

18. Mai: Familientag an Himmelfahrt

20./21. Mai sowie 23/24. September: Antiquitätenmarkt

28./30. Juli: Haus- und Gartenträume

8. bis 10. September: Buschtaxi-Treffen

30. September bis 3. Oktober: Herbstmarkt

6. bis 8. Oktober: Offroad- & Touristik-Tage

8. bis 10. Dezember: Adventsmarkt