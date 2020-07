Die Kräuterwiese an der Hohe Schrecke.

Führung zu Heilpflanzen in Bad Tabarz

Die Mitglieder des Bad Tabarzer Kneippvereins laden interessierte Besucher am Donnerstag, 23. Juli, zu einer Kräuterexkursion ein. Treffpunkt ist um 16 Uhr an der Tourist-Information in der Lauchagrundstraße 12a. Die Führung übernimmt die Heilpflanzenexpertin Katrin Thor. Sie wird über die heilsame Wirkung von Kräutern und deren Anwendung sprechen.