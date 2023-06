Führungswechsel an der Hörsel-Spitze

Hörselgau. Florian Seitz nimmt Wahl zum neuen Bürgermeister der Landgemeinde an und übernimmt die Amtsgeschäfte Anfang Juli. Torsten Kühn ist fortan wieder ehrenamtlicher Beigeordneter

An der Spitze der Landgemeinde Hörsel vollzieht sich ein Wechsel. Am Mittwoch hat der amtierende Bürgermeister Torsten Kühn die Amtsgeschäfte an Florian Seitz (beide Freie Wähler) übergeben. Der 31-Jährige aus Hörselgau hatte sich bei der Bürgermeisterwahl am 18. Juni mit 63 Prozent der abgegebenen Stimmen gegen Tobias Wolf (CDU) aus Mechterstädt durchgesetzt.

Kühn war nicht zur Wahl angetreten. Als ehrenamtlicher Erster Beigeordneter der Gemeinde hatte er die Amtsgeschäfte übergangsweise vor eineinhalb Jahren für den erkrankten Rainer Rudloff (Freie Wähler) übernommen.

„Das Ergebnis hat mich positiv überrascht. Mit einer derartigen Eindeutigkeit hatte ich nicht gerecht“, sagt Seitz zum Wahlausgang. Seine Anstellung als Instandhalter bei Continental Waltershausen gebe er zum Ende dieser Woche auf. Am 1. Juli wäre er Bürgermeister und am Montag, 3. Juli, im Amt. Als Erstes wolle er sich einen Gesamtüberblick in der Verwaltung und bei den anstehenden Projekten der Gemeinde verschaffen, sagt Seitz. Er war bis dato Mitglied des Hörselgauer Ortschaftsrats.

Torsten Kühn übergibt Verantwortung und Unterlagen „mit einem guten Gefühl“, wie er sagt. Es werde eine konstruktive Zusammenarbeit geben, ist er gewiss. Er selbst freue sich, einen Tag mehr die Woche sich seinen Dienstgeschäften als Polizeibeamter widmen zu können. Kühn: „Auch dort werde ich erwartet“. Für sich kann der Metebacher in Anspruch nehmen, als amtierender Bürgermeister den Breitbandausbau in Hörsel auf den Weg gebracht zu haben. Bis zur nächsten Kommunalwahl werde er sich weiter als Beigeordneter in der Gemeinde einbringen.