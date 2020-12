Fünf Verletzte bei zwei Unfällen im Kreis Gotha

Unfall in der Kreuzung: Vier Verletzte

Samstagabend kam es an der Kreuzung Dr. Troch-Straße zur B 247 in Gotha zu einem Verkehrsunfall. Ein 26 Jahre alter VW-Fahrer wollte von der B247 aus Richtung Gotha die Kreuzung überqueren und übersah offenbar das „Ampel-Rot“. Es kam zur Kollision mit einem 38-jährigen VW-Fahrer, der die Kreuzung in Richtung Luftschiffhafen befuhr. Die Fahrer wurden leicht verletzt. Im Fahrzeug des 38-Jährigen befand sich ein 3-jähriges Mädchen, was ebenfalls leicht verletzt wurde. Auch die Beifahrerin im Fahrzeug des 26-Jährigen, eine 28-Jährige, wurde leicht verletzt. Alle mussten medizinisch versorgt werden.

In Kreisverkehr eingefahren: ein Verletzter

Montagvormittag hat sich in Waltershausen eine 55-Jährige bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zugezogen. Sie saß im Renault eines 78-Jährigen, der in der Bahnhofstraße fuhr und in einen Kreisverkehr einfahren wollte. Beim Einfahren übersah er offenbar eine bereits im Kreisverkehr befindliche Kia-Fahrerin und kollidierte mit dem Fahrzeug der 74-Jährigen. Die 55-jährige Beifahrerin im Renault verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.