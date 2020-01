Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Für die Förderung der Kultur in Gotha

In der Stadt Gotha gibt es einen bislang kaum in Erscheinung getretenen Förderverein in Sachen Kultur. Der nennt sich Die Gothaner – Verein zur Förderung kultureller Zwecke in Gotha. Dessen Mitglieder wollen Geld sammeln, um Projekte, Feste und Veranstaltungen finanziell zu unterstützen, zum Beispiel das Gothardusfest. Das größte Gothaer Stadtfest wird dieses Jahr vom 30. April bis 3. Mai ausgerichtet.

„Wir nennen uns lieber Kulturfreunde“, sagt Schatzmeisterin Annette Engel-Adlung, als sie von Ralf Schomburg (Vorstand der VR Bank Westthüringen) zu Weihnachten einen Spendenscheck in Höhe von 1000 Euro entgegennimmt. Der Verein habe ganz andere Möglichkeiten, die Kultur in Gotha zu unterstützen, als es zum Beispiel die Stadt könne. Der Verein könne Spenden einwerben. Einen Spendenscheck für „Die Gothaner“ (Kulturförderer der Stadt Gotha) in Höhe von 1000 Euro überreicht Ralf Schomburg (Vorstand der VR Bank Westthüringen) an Annette Engel-Adlung (Schatzmeisterin der Gothaner). Foto: Wieland Fischer Das Gothardusfest selbst habe noch keinen derartigen Förderverein, sagt Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD), der als Vereinsvorsitzender fungiert, als Stellvertreter Sebastian Pohl. Für die jüngste Zuwendung gebe es noch kein konkretes Projekt, sagt Annette Engel-Adlung. In erster Linie solle das Gothardusfest unterstützt werden, erklärt Kreuch. Und dessen Etat hatte in den letzten Jahren die 100.000-Euro-Marke erreicht, während die Einnahmen nur etwa die Hälfte der Kosten abdecken, das bei freiem Eintritt. Jahrelang war das über einen Zuschuss aus städtischen Unternehmen ermöglicht worden. Die VR Bank agiert auch als Kulturförderer in Gotha mit dem Kunstforum, das in ihrer Niederlassung in der Querstraße sein Domizil hat. Dort war zuletzt die Bauhaus-Ausstellung zu sehen. Ab kommenden Dienstag, 7. Januar, präsentiert Andres Kieling im Kunstforum seine Ausstellung „Mit den Grizzlys durch Alaska“. Es handele sich um die erste große Ausstellung des aus Gotha stammenden bekannten Tierfilmers überhaupt, betont Oberbürgermeister Kreuch. „Andreas Kieling – Mit den Grizzlys durch Alaska“: Vortrag am 7. Januar, 19 Uhr im Kulturhaus Gotha und Sonderausstellung vom 8. Januar bis 22. März im Kunstforum; geöffnet: Dienstag bis Sonntag sowie an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr, Eintritt 4 Euro, ermäßigt 3 Euro.