Für ein Radrennen werden Straßen in Gotha gesperrt

Gotha. Gotha ist wieder Austragungsort der TMP-Jugendtour. Sie findet Freitagnachmittag statt.

Den Prolog zur 23. TMP-Jugendtour veranstalten am Freitag, 12. Mai, die Stadtverwaltung Gotha und der Rad-Sport-Club Waltershausen-Gotha e.V. Die Jugendtour ist ein nationales Etappenrennen mit internationalen Gästen für die Altersklassen weibliche und männliche Jugend U17 (15/16 Jahre) und Schüler U15 (13/14 Jahre), das seit 2010 in Gotha einen festen Startplatz hat. Das erste Rennen beginnt um 15.35 Uhr, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung weiter.

Der Rundkurs mit Start und Ziel „An der Goth“ verläuft weiter über das Wiegwasser und die Marianne- Brandt-Straße. Gleichzeitig findet am Kinder- und Jugendtreff „Zelle“ ein Kinder- und Jugendfest statt. Neben dem Spielmobil und Bastelangeboten soll es einen Skate-Workshop auf der Skateanlage in der Werner-Sylten-Straße geben.

Um die Sicherheit der Radfahrer und der Bürger nicht zu gefährden, kommt es in der Zeit von 13 bis 20 Uhr zu Einschränkungen im Straßenverkehr durch die Sperrung von mehreren Straßen. So sind die Straßen An der Goth, Am Wiegwasser, Marianne-Brandt-Straße und Am Schafrasen voll gesperrt. Ein Teilstück am Kinder- und Jugendtreff „Zelle“ der Werner-Sylten-Straße wird am Freitag ebenfalls gesperrt sein.