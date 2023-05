Für Fahrrad-Aktionen Mitstreiter in Gotha gesucht

Gotha. „Stadtradeln“ und "Schulradeln" starten im Juni. Wer die meisten Kilometer auf dem Fahrrad schafft, gewinnt.

An „Stadtradeln“ und „Schulradeln“ will sich die Stadt Gotha vom 1. bis 21. Juni beteiligen. Wie es in einer Mitteilung weiter heißt, können zum „Stadtradeln“ Einwohner so viele Kilometer wie möglich sammeln. Mitmachen können auch Personen, die in Gotha arbeiten, in einem Verein sind oder eine Schule besuchen. Die Radfahrer können als Team starten. Die drei besten Teams der Kommune werden ausgezeichnet. Beim „Schulradeln“ werden die fahrradaktivsten Schulen in Thüringen gesucht und prämiert. Teilnehmen können Schüler, Eltern sowie Lehrkräfte. Wer die meisten Kilometer schafft, gewinnt. Ziel ist es, Schüler für das Radfahren im Alltag zu begeistern.

Informationen: www.stadtradeln.de