Für Gothaer Zeitungen unterwegs

Gotha. Nachruf: Michael Burckhardt, Urgestein der hiesigen Pressefotografen, ist im Alter von 84 Jahren verstorben

Michael Buckhardt ist tot. Wie wir jetzt erfahren haben, verstarb er, fast 85-jährig, bereits am 13. Mai. Als Fotokorrespondent war Michael Burckhardt jahrzehntelang mit seiner Kamera in der Stadt und im Landkreis wie kein anderer unterwegs, fotografierte und dokumentierte das Geschehen in der Region. Als Lokalpatriot kannte sich der kreative Kopf mit der Geschichte seiner Heimatstadt bestens aus. Viele Beiträge in alten Zeitungen zeugen davon.

Michael Burckhardt, ein echter Goth`scher, stammte aus dem Ostviertel. Er wurde am 27. Mai 1938 in der Vereinsstraße geboren, besuchte die alte Ostschule und erlernte danach den Beruf eines Rundfunkmechanikers. Seine langjährige Arbeitsstelle, die Firma Radio-Müller befand sich in einem Hinterhof der Erfurter Straße.

Die Küche diente über Jahre als Fotolabor

Anfang der 1960er-Jahre begann die Begeisterung für das Fotografieren. Was anfangs nur ein Hobby war, sollte später sein Beruf werden. Weil das Gehalt als Rundfunkmechaniker nicht allzu üppig ausfiel, verkaufte er seine Fotos an Zeitungen. Die Küche diente dabei als Labor, erzählt seine Witwe Helga dem Autor dieser Zeilen. Mit ihr war er über 60 Jahre lang verheiratet.

Auf der Suche nach dem besten Blickwinkel für das Motiv war er viele Jahre lang für die Thüringische Landeszeitung der Lokalredaktion Gotha unterwegs. Auch in der Tageszeitung „Das Volk“ und in verschiedenen Betriebszeitungen erschienen seine Fotos. Nach der Wende arbeitete er, bis er in Rente ging, hauptberuflich für die „Gothaer Neue Zeitung“ und für das „Wochenblatt“.