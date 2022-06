Gäste in Gothaer Bar mit Messer bedroht

Gotha. Ein 33-Jähriger hat in einer Bar in Gotha zwei Personen mit einem Messer bedroht. Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam.

In den frühen Morgenstunden des Samstags wurde die Polizei zu einer Bedrohung in der Gothaer Innenstadt gerufen. Nach einer vorangegangenen Streitigkeit hatte ein 33-Jähriger ein Messer geholt und bedrohte damit zwei Personen in einer Bar, wie die Polizei mitteilt. Zu einem körperlichen Übergriff sei es jedoch nicht gekommen.

Der 33-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in einer Zelle der Landespolizeiinspektion Gotha verbringen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,8 Promille. Das Messer wurde sichergestellt. Gegen den Mann wurde Strafanzeige erstattet.

