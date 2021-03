Galbergweg in Gotha wird gesperrt

Im Zeitraum von Montag, dem 22. März, bis voraussichtlich zum Freitag, dem 26. März, wird im Galbergweg in Gotha ein Abwasserhausanschluss gebaut. Deshalb müsse die Straße in Höhe der Hausnummer 29 voll gesperrt werden. Darauf weist die Stadtverwaltung Gotha in einer Pressemitteilung hin. Wegen der Bauarbeiten seien in der nächsten Woche dann auch Einschränkungen beim Parken im Galbergweg erforderlich, macht die Stadtverwaltung aufmerksam.