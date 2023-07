Gangbare Wege für Behinderte – wie barrierefrei ist Gotha?

Gotha. Der Bodelschwingh-Hof Mechterstädt hat getestet, wie barrierefrei die Gothaer Innenstadt ist, insbesondere während des Gothardusfestes. Noch diesen Monat wird der Bericht übergeben.

Ein Bericht und ein Fotobuch zum Thema „Wie barrierefrei ist die Stadt Gotha?“ sollen am Dienstag 18. Juli, an den Geschäftsführer der Kultourstadt Gotha GmbH übergeben werden. Das kündigt Jana Lichottka, Geschäftsbereichsleiterin Assistenz und Teilhabe vom Bodelschwingh-Hof Mechterstädt, an. Darin seien unter anderem Lösungs- und Verbesserungsvorschläge für eine barrierefreie Stadt Gotha zusammengetragen. Der Bericht solle beitragen, die Ausschilderung von Wegen für Rollstuhlfahrer zu verbessern, mehr Parkplatzmöglichkeiten für Rollstuhlbusse mit ausfahrbaren Rampen zu schaffen oder das Kopfsteinpflaster in der gesamten Innenstadt zu verbessern.

Anfang Mai waren elf inklusive Gruppen in der Stadt unterwegs, um herauszufinden, wie barrierefrei Gotha und das Gothardusfest aufgestellt sind. Darunter waren 37 Menschen mit verschiedenen Behinderungen, 17 ehrenamtliche Assistenten und Assistentinnen sowie sieben Schüler. Sie haben die Begehung und deren Ergebnisse in einem Fotobuch festgehalten.