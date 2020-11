Gartenstraße mit Großstadtflair

Das neue Fachmarktzentrum an der Gartenstraße in Gotha hat nach seiner Eröffnung am vergangenen Donnerstag den ersten Ansturm erlebt. Ein erstes Zwischenfazit besagt, dass Gotha in zweierlei Hinsicht von dem Neubau profitiert, auch wenn sich über Größe und Belegung der Märkte streiten lässt. Die Gartenstraße wirkt zu abendlicher Stimmung durch die langgestreckte Fassade und Leuchtreklame großstädtischer. Gothas ehemaliger Stadtplaner Roland Adlich hatte sogar kurz vor der Eröffnung bemerkt, dass die Meile eine noch höhere Bebauung vertragen hätte – aber auch mehr Grün.

Mehr Parkplätze in Innenstadtnähe sind hinzugekommen, etwa 175 sind es. Schon jetzt lässt sich sagen: Es sind zu wenig. Wer am Freitagabend in der Kaufhalle noch den Wochenendeinkauf erledigen wollte und mit dem Auto vorgefahren war, musste Runden drehen, um einen freien Stellplatz zu bekommen oder unverrichteter Dinge weiterfahren. Gar nicht großstädtisch, sondern niederträchtig ist, was sich auf der lichtabgewandten Seite des Altstadtforums bereits abgespielt hat, teilweise schon während der Bauarbeiten. Schmierfinken haben die neuen Wände bekleckst. Oberbürgermeister Knut Kreuch hat hartes Vorgehen dagegen angekündigt. Mal sehen, ob es fruchtet.