Gotha GothaZu den Gebeten der aktuellen Friedensdekade laden die christliche Kirchen in Gotha, jeden Tag, bis zum 19. November, um 12.15 Uhr in ...

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gebete zur Friedensdekade

Zu den Gebeten der aktuellen Friedensdekade laden die christliche Kirchen in Gotha, jeden Tag, bis zum 19. November, um 12.15 Uhr in die Margarethenkirche ein. 15 bis 20 Minuten werde für ein Friedensklima in der Stadt, im Land und auf der ganzen Welt gebetet, kündigt Pfarrer Jochen Franz an. Der Schlussgottesdienst werde Mittwoch, 20. November, um 10 Uhr in der Schlosskirche in Gotha gefeiert.