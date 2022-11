Gedenken an alle Opfer von Krieg und Gewalt in Gotha

Gotha-Siebleben. Stadt Gotha schließt bei Gedenkfeier in Siebleben Menschen in der äthiopischen Partnerstadt Adua ein

Die zentrale Gedenkveranstaltung der Stadt Gotha fand am Volkstrauertag im Ortsteil Siebleben statt. Sie begann in der St.-Helena-Kirche mit einem von Superintendent Friedemann Witting gehaltenen Gottesdienst. Daran schloss sich vor der Kirche am Denkmal für die Opfer beider Weltkriege eine Andacht an. Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) schloss in sein Gedenken auch die Menschen in der äthiopischen Partnerstadt Adua ein. Anschließend sprachen der Kreisbeigeordnete Thomas Fröhlich (CDU) und der stellvertretende Standortälteste Oberstleutnant Oliver Toberer-Bartels. Danach legten sie sowie Vertreter der SPD-FDP- sowie CDU-Stadtratsfraktion und der Vorsitzende der Altschützengesellschaft Gebinde am Gedenkstein nieder.