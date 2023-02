Gedenken an ein Jahr Ukraine-Krieg auf dem Gothaer Hauptmarkt

Rund 200 Menschen kamen am Freitagabend anlässlich des Jahrestages des russischen Überfalls auf die Ukraine zu einer Kundgebung mit Mahnwache auf den Hauptmarkt in Gotha.

Gotha. 200 Menschen zu Mahnwache und Kundgebung auf dem Gothaer Hauptmarkt. Von Gotha aus sollen wieder Hilfstransporte in die Ukraine starten.

„Die Opfer des Krieges sind nicht nur Soldaten, sondern auch Zivilisten“, sagte Olha Smetana. Die Ukrainerin sprach am Freitagabend zur Kundgebung mit Mahnwache auf dem Gothaer Hauptmarkt. Anlass war der erste Jahrestag des Überfalls Russlands auf die Ukraine. Rund 200 Menschen versammelten sich am Rathaus.

„Ein Jahr Krieg, das bedeutet ein Jahr unsagbares Leid, ein Jahr Zerstörungen. Tausende getötete Zivilisten, verwüstete Städte und Dörfer, weit mehr als zwölf Millionen Flüchtlinge“, so Dietrich Wohlfarth. Der Vorsitzende der Ukrainefreunde Gotha weiter: „Wir dürfen nicht zusehen, wie ein europäisches Land, das für seine Freiheit und Unabhängigkeit kämpft, vernichtet wird.“ Das sei nicht nur eine Frage der Solidarität, sondern unserer eigenen Sicherheit, unserer Werte und unserer Selbstachtung. Den Wunsch nach Frieden äußerte auch Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD): „Ich hoffe, dass wir uns in einem Jahr nicht zum zweiten Gedenken wiedertreffen“. Auf ein Protestplakat „Gegen die Nato-Ost-Erweiterung“ reagierte Landrat Onno Eckert (SPD): „Gegen die Russland-West-Erweiterung müsste es heißen.“ Auch in diesem Jahr soll es weitere Hilfstransporte von Gotha in die Ukraine geben, kündigte Mortimer von Rümker von den Ukrainefreunden an.