Die Brüder Frederic (links) und Leonardo Rumph aus Cobstädt enthüllten den Gedenkstein am Kreuzerhügel in Seebergen. Wegewart Heinz Hildebrandt hatte sich mit der Ermordung des Nicolaus Weyda befasst.

Gedenkstein im Landkreis Gotha erinnert an eine Bluttat

335 Jahre nach dem Mord an dem Schmied Nicolaus Weyda ist in Seebergen anlässlich des 23. Flurzuges am Kreuzerhügel ein Gedenkstein eingeweiht worden. Die Cobstädter Brüder Frederic (links) und Leonardo Rumph enthüllten im Beisein von Wegewart Heinz Hildebrandt (rechts) den Stein.

Der Sühnestein soll an die Bluttat erinnern, die am 20. Mai 1688 geschah. An jenem Tag wurde der 37-jährige Familienvater von einem Weidknecht ermordet, weil er diesen aufgefordert hatte, nicht übers frisch bestellte Feld zu reiten.