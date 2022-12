Geflügelpest im Kreis Gotha ausgebrochen

Kreis Gotha. Das Virus war nach einer Rassetierausstellung in Sachsen nachgewiesen worden. Das bedeutet der Ausbruch für Menschen:

Die Geflügelpest ist im Landkreis Gotha angekommen. In einer Geflügelzucht mit geringer Zahl an Enten und Hühnern sei das Vogelgrippevirus H5N1 nachgewiesen worden, teilt das Landratsamt mit und hat daraufhin eine Allgemeinverfügung erlassen, die Geflügelausstellungen stark reglementiert.

Hinweise auf eine Infektion kamen nach einer Rassegeflügelausstellung in Sachsen

In mehreren Thüringer Landkreisen war zuletzt die Geflügelpest nachgewiesen worden. Epidemiologische Ermittlungen nach einer Rassegeflügelausstellung in Sachsen hatten Hinweise auf eine eventuelle Infektion der Tiere aus dem Raum Gotha gegeben. Das Veterinäramt wies an ihnen schließlich H5N1 nach. Das Virus gilt als hochpathogen, also sehr ansteckend und führt mitunter zu schweren Krankheitsverläufen bei den Tieren. Seit 2022 sorgt H5N1 für ein Massensterben unter Wildvögeln. Das Risiko, dass sich Menschen mit dem Virus anstecken, wird jedoch als gering eingeschätzt.

Der Landkreis behält sich vor, die Maßnahmen zu verschärfen, wenn sich die Geflügelpest stärker verbreitet. Dazu könne das Verbot der Haltung von Geflügel im Freiland ohne Netze und Volieren gehören. Darauf sollten sich die Halter schon jetzt einstellen. Der Verkauf von Geflügel auf Märkten, Tierbörsen und an Verkaufsfahrzeugen ist weiterhin verboten.