Gegen Verkehrsschild und in Graben: Zwei Personen schwer verletzt

Ein 65-Jähriger missachtete am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr in Engelsbach im Kreis Gotha die Vorfahrt einer 78 Jahre alten Skodafahrerin. Der Renaultfahrer kam zuvor aus Schönau vor dem Walde und wollte die Kreuzung zur Bundesstraße 88 in Richtung Finsterbergen passieren.

Dabei übersah er den aus Georgenthal in Richtung Friedrichroda fahrenden Skoda. Beim Unfall wurde der Renault gegen ein Verkehrszeichen geschleudert. Der Skoda kam erst in einem Straßengraben zum Stehen.

Sowohl der 65-jährige Unfallverursacher als auch die 78-jährige Skodafahrerin wurden schwer verletzt. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 7.500 Euro.

