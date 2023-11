Fragen Sie Prof. Schunk: Geheime Boten im Gehirn

Werner Schunk, Arzt aus Gotha, klärt über Neurotransmitter und ihre Funktion auf.

Unser heutiges Thema kommt nur mit einigen Fremdwörtern aus. Neurotransmitter sind chemische Botenstoffe, die Informationen von Nervenzelle zu Nervenzelle über deren Schaltstellen – die Synapsen des Zentralnervensystems und der peripheren Nerven – weiterleiten.

Durch einen Impuls, ein sogenanntes Aktionspotential, werden im synaptischen Spalt, dem Raum zwischen einem präsynaptischen Nervenende und der darauf folgenden postsynaptischen Membran, diese Transmitter freigesetzt. Nach ihrem Durchtritt durch die Membran verändern sie die Leitfähigkeit der Nerven. Diese komplexe und nicht leicht verständliche Reaktion wird durch unterschiedliche Neurotransmitter bewirkt. Die heißen beispielsweise Acetylcholin, Adrenalin, Noradrenalin (Kreislaufstimulation), Dopamin (Belohnungshormon), Gaba (Gamma-Aminobuttersäure für präsynaptische Hemmung) und Serotonin (Glückshormon).

Gutes Nervensystem durch verschiedene Neurotransmitter

Nach ihrer Ausschüttung im Körper werden die Neurotransmitter auf verschiedene Weise deaktiviert oder abgebaut, zum Beispiel Acetylcholin durch ein Enzym, das Cholinesterase heißt.

Neurotransmitter unterteilen sich entsprechend ihrer Wirkung in anregende (Adrenalin, Noradrenalin), cholinerge (Acetylcholin), dopaminerge oder serotoninerge Neurotransmitter. Ein ausgewogenes Verhältnis an den unterschiedlichen Neurotransmittern in einer bestimmten, im Blut oder im Urin nachweisbaren Konzentration, garantiert dem Menschen ein gut funktionierendes Nervensystem.

Ist das Verhältnis unausgewogen, deutet das möglicherweise auf Erkrankungen hin. Ist etwa der Dopamin-Wert vermindert, lässt dies die Parkinsonsche Krankheit vermuten. Bei Serotonin-Mangel hingegen liegt häufig eine depressive Störung vor. Werden die fehlenden Neurotransmitter ersetzt, besteht Aussicht auf Besserung