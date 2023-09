Geländelauf rund ums Gothaer Schloss

Zu einem Kreisgeländelauf mit praktischen Stationen treffen sich in der Stadt Gotha die Jugendfeuerwehren des Landkreises Gotha. Hier wird eine Bockleiter gebaut.

Gotha. Jugendfeuerwehren aus dem Landkreis Gotha veranstalten am 9. September ihren Kreisgeländelauf rund um Schloss Friedenstein.

Zum Kreisgeländelauf kommen am Samstag, 9. September, die Jugendfeuerwehren aus dem gesamten Landkreis Gotha in der Residenzstadt zusammen.

Von 8 bis 17 Uhr werden rund 670 Teilnehmer rund um das Schloss Friedenstein auf einem 3,5 Kilometer langen Parcours an acht Stationen unterwegs sein.

Letztmals fand im Jahr 2015 in der Stadt Gotha der Kreisgeländelauf statt. Jeder der fünf Kreisbrandabschnitte (KBA) des Landkreises Gotha ist abwechselnd für die Ausrichtung der Veranstaltung zuständig, dieses Jahr ist der KBA Mitte-Stadt Gotha verantwortlich. Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 18 Jahren werden in drei Altersklassen mit ihren Betreuern an den Start gehen.