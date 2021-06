Einen Autoaufbruch samt Diebstahl muss die Polizei in Gotha bearbeiten.

Geldbörse aus Daimler in Gotha gestohlen

Gotha. Diebe schlagen eine Seitenscheibe des Autos ein.

Eine Geldbörse mit etwa 350 Euro in bar ist am 6. Juni zwischen 21 und 22.45 Uhr aus einem Daimler gestohlen worden, der in der 18.-März-Straße parkte. Die Diebe hatte eine Seitenscheibe des Autos eingeschlagen. Dadurch entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

Wer Hinweise geben kann, möge sich unter Telefon: 03621/781124 melden, Bezugsnummer 0126373/2021.