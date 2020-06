Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gelebte Vielfalt vor und mit Corona

In der Evangelischen Grundschule herrscht ein Stück weit wieder Normalität. Nach Pfingsten sind auch Erst- und Zweitklässler zurückgekehrt. Ganz leer war das Schulhaus in Gotha-West nach bundesweiter Corona-Schließung Mitte März nie. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Nahezu durchgängig waren etwa 30 von insgesamt 280 Kindern in der Notbetreuung. „Da haben wir uns nicht ganz geschlossen gefühlt“, sagt Schulleiterin Susanne Fiedler mit Blick zurück. Denn eine Schule ohne Kinder sei ein trauriger Anblick.

Am 7. Mai erfolgte der Neustart für Kinder mit Unterstützungsbedarf. Das sei wichtig gewesen, um die lange Unterbrechung zu verkürzen und ihnen einen Vorlauf zu geben. Alle, denen es schwerfalle, ohne Schule zu Hause zu lernen, wo E-Mail-Verbindungen fehlen, seien auch gekommen. „Das hat mich positiv überrascht.“ Grundschüler auf Distanz zu unterrichten, sei ohnehin nicht einfach. Zahlreiche Lehrer hätten aber Formen gefunden, um per Internet mit Schülern zu Hause am gleichen Thema arbeiten zu können. Der Hauptkontakt sei aber über Mails gelaufen.

Jetzt geschieht das wieder in Gruppen. Um größere Ansammlungen im Schulhaus zu vermeiden, werde immer die Hälfte der Schüler eine Woche in der Schule unterrichtet. Nächste Woche sind wieder die Dritt- und Viertklässler an der Reihe. Der Schwerpunkt liege jetzt auf Deutsch und Mathematik, damit die Kinder nicht den Anschluss verlieren. Insbesondere bei Erstklässlern sei es wichtig, dass die Anfangsprozesse im Lesen, Schreiben und Rechnen nicht unterbrochen würden, erklärt Schulleiterin Fiedler.

Schulleiterin Susanne Fiedler Foto: Wieland Fischer

Anfangs hätten die Kinder befremdlich reagiert, weil nun in kleineren Gruppen oder anderen Räumen unterrichtet werde. Aber durchweg alle hätten sich gefreut, wieder in die Schule zu kommen.

Weltoffen und auf Gemeinschaft orientiert

Lehrer, die zu Risikogruppen zählen, ziehen dabei mit. Alle seien sehr motiviert, die besondere Belastung zu meistern. Erleichterung verschafft dabei ein „Grünes Klassenzimmer“. Das konnte mit Unterstützung des Fördervereins errichtet und vergangene Woche übergeben werden.

Das Schuljahr hatte sich für die Grundschule gut angelassen. Sie hatte den zweiten Preis der Barbara-Schadeberg-Stiftung gewonnen, verbunden mit einem Preisgeld von 3000 Euro. Alle drei Jahre lobt die Stiftung bundesweit einen Preis für beispielhafte Entwicklungen in evangelischen Schulen aus. 2019 galt das Augenmerk der Pluralitätsfähigkeit. „Weil wir auf Vielfalt achten, hatten wir uns beworben“, sagt Fiedler. Die Gothaer waren schon einmal mit einem Sonderpreis für diakonisches Lernen bedacht worden.

Seit 1993, seit Gründung der ersten evangelischen Grundschule in Thüringen, werde an Vielfalt gearbeitet, erinnert die Schulleiterin. Mit dem Umzug 1995 nach Gotha-West sei es darum gegangen, das Umfeld dafür zu gewinnen. Es hatte in Anfangsjahren Berührungsängste gegenüber der Schule in Trägerschaft der Kirche gegeben. „Zu verinnerlichen, dass wir eine Schule für alle sind, das hat wirklich 25 Jahre gedauert“, sagt Fiedler rückblickend.

Eltern und Experten sind beteiligt

Schon bevor Inklusion in Schulen allgemein spruchreif wurde, wurden an der Wolfgangwiese Kinder mit und ohne Handicap gemeinsam unterrichtet. „2002 kamen die ersten Kinder mit Down-Syndrom zu uns.“ Im Vorfeld war das mit der Universität in Halle/Saale vorbereitet worden, um es wissenschaftlich zu begleiten. „2003 kam in Thüringen das Förderschulgesetz, das Inklusion erst möglich machte“, erinnert Fiedler. Jetzt werden in jeder Gruppe drei Plätze für Kinder mit starker Beeinträchtigung vorgehalten.

Dem Kollegium und mit dem pädagogischen Konzept nach Jena-Plan (weltoffen und auf Gemeinschaft orientiert) sei es immer wieder gelungen, Vielfalt zu leben. Wichtig dabei sei, Eltern und Experten mit ins Boot zu nehmen. Fiedler: „So sind wir auch mit der Flüchtlingswelle umgegangen.“ Schon vordem sei ein Kind aus einer muslimischen Familie integriert worden. Der Ausländeranteil liege jetzt bei knapp zehn Prozent. Bei einem Sprachentag kamen Angebote mit 15 Fremdsprachen zustande.

Der Blick geht nun voraus. Bis zum Schuljahresende werde der wöchentliche Klassenwechsel wohl fortgesetzt, so es keine neuen Corona-Einschränkungen gebe. „Unsere Hoffnung ist, dass das Schuljahr 2020/21 normal weitergeht.“ Wie die Schuleinführung der kommenden Abc-Schützen ablaufe, das stehe noch in den Sternen. „Wir würden auch mehrere Gottesdienste organisieren, um dem einen feierlichen Charakter zu geben“, sagt Fiedler. Der Elternabend für Väter und Mütter der kommenden Erstklässler soll im Juli in Kleingruppen nachgeholt werden.

Schon jetzt werden Anmeldungen für das Schuljahr 2021/22 angenommen, obwohl der für Mai geplante Tag der offenen Tür weggefallen ist. Vielleicht werde er im September ausgerichtet.

Eltern können sich telefonisch für Einzelgespräche anmelden: 03621/798930.