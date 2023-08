Gelegenheit zum Gespräch mit Gothas Oberbürgermeister

Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch wird ab 21. August im Rahmen der „Bürgerwoche“ in vielen Einrichtungen in Gotha unterwegs sein. Bürgermeister Ulf Zillmann und Dezernent Peter Leisner nehmen auch an dem umfangreichen Programm teil.

Gotha. Gothaer Stadtverwaltung organisiert Ende August eine „Bürgerwoche“ mit vielen Begegnungen. Das steht auf dem Programm:

Auf intensive Gespräche und viele Begegnungen mit den Bürgern und Bürgerinnen der Stadt Gotha hoffen Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD), Bürgermeister Ulf Zillmann (CDU) und der Finanzdezernent Peter Leisner (SPD) Ende August. Im Rahmen der „Bürgerwoche“ vom 21. bis 27. August besuchen die Vertreter der Stadtverwaltung zahlreiche Einrichtungen, Vereine und Projekte der Stadt. Dabei haben die Politiker nicht nur ein offenes Ohr für die Anliegen der Einwohner, sondern wollen ihrerseits auch Möglichkeiten zur Beteiligung an kommunalen Projekten und Entscheidungen vorstellen.

Mit der Eröffnung der „Wanderbaumallee“ startet die „Bürgerwoche“ am Montag, 21. August, um 15 Uhr in der Erfurter Straße. Gemeinsam mit der Thüringer Ministerin für Infrastruktur und Landwirtschaft, Susanna Karawanskij (Linke), ziehen die Bäume, die in Kübeln wachsen, in Gotha ein.

In Gotha-West wird der „Tag der Nachbarn“ gefeiert

Am Dienstag, 22. August, steht dann ein Besuch des Oberbürgermeisters und der beiden Dezernenten bei den kommunalen Kindergärten und einer Grundschule auf dem Programm, bevor sie sich 14 Uhr beim „Tag der Nachbarn“ einen Eindruck vom Zusammenleben in Gotha-West machen. Anschließend steht ab 17 Uhr das Engagement der Sportvereine im Mittelpunkt, die im „Volkspark-Stadion“ die Fördermittel der Stadtwerke-Sportstiftung Gotha überreicht bekommen.

Nach einem Wirtschaftsbesuch wird am Mittwoch, 23. August, um 13.30 Uhr das Amtshaus in der Augustinerstraße feierlich eröffnet. Die komplexe Wohnbebauung ist ein Großprojekt der Wohnungsbaugenossenschaft Gotha. Danach wird die Aktion „Stadtradeln“ um 15.30 Uhr mit einer Siegerehrung im Rathaus gewürdigt.

Eberhard Bieber unterhält mit seinem Programm auf dem Hauptmarkt

Die „Bürgerwoche“ schließt am Donnerstag, 24. August, für Bürger ab 13 Uhr mit dem Bürgersprechtag des Oberbürgermeisters im Rathaus an. Am Abend, um 18 Uhr, unterhält Eberhard Bieber auf dem Hauptmarkt im Rahmen der „GothaSür“. Später werden Kreuch, Zillmann und Leisner dem Kinder- und Jugendtreff „Zelle“ ab 19 Uhr einen Besuch abstatten, um mit den Mitarbeitern und Jugendlichen ins Gespräch zu kommen.

Der Freitag, 25. August, beginnt 10 Uhr mit einem Festtagsgottesdienst zur Eröffnung der Seniorentagespflege der Diakonie im Amtshaus. Zudem laden Bürger den Oberbürgermeister ab 14 Uhr zum Kaffee ein, bevor der um 17 Uhr seine Publikation „Das Haus Sachsen-Gotha – die Fürstenkrone Europas“ im Festsaal auf Schloss Friedenstein vorstellt. Zum Abschluss der „Bürgerwoche“ wird Kreuch auch den Marineclub Gotha besuchen, der eine Jubiläumsfeier ausrichtet.