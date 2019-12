Gemalte Anemonen regen die Fantasie an

Riesige rote und gelbe Anemonen zieren die Wand im Aufenthaltsraum auf der Palliativstation und im Gynäkologie/Brustzentrum im Helios-Klinikum Gotha. Gemalt hat sie Lisa Erdmann. Die 29-jährige freiberufliche Künstlerin aus Leina mag Anemonen, weil sie so große Blüten haben und dabei nur auf einem dünnen Blütenstängel sitzen.

Für die Künstlerin ist es das erste große Projekt, welches sie gestaltet hat. Die junge Frau, die in Erfurt Kunst studierte, erhielt im Sommer diesen Jahres das Angebot, einige Zimmer auf der Palliativstation und in der Gynäkologie zu verschönern. „Zunächst wollte ich nur auf Leinwänden malen und diese aufhängen, doch nach Absprache mit der Pflegedirektorin haben wir uns für die Wandmalerei entschieden“, erzählt Lisa Erdmann. Vor allem sollten die Patienten live dabeisein, wie die Bilder entstehen.

Natur und Pflanzen sollten als Motive im Mittelpunkt stehen, das war der Wunsch der Stationsschwestern. Die 29-jährige Malerin stellte ihre Entwürfe vor und begann im Juli mit der Arbeit an der Wand im Aufenthaltsraum. Verwendet wurden Acrylfarben, die lichtfest, geruchsarm und abwaschbar sind. Knapp einen Monat hat sie an dem großen Wandbild gearbeitet, dann ging es in den Patientenzimmern weiter.

Die Bilder sollen den Genesungsprozess der Patienten fördern. So blicken Patienten, die in ihren Krankenbetten liegen, genau auf ihre blumigen Wandbilder. Sie können ihre Fantasie spielen lassen und werden abgelenkt. „Ich fand es sehr schön, als ich hier gezeichnet habe. Die Patienten haben sich gefreut und mir bei der Arbeit zugeschaut“, sagt Lisa Erdmann.

Zwei Krankenzimmer hat sie schon künstlerisch gestaltet. Den Patienten gefalle ihre Arbeit, das könne sie fast täglich hören, wenn sie auf der Station unterwegs sei. Denn sie kümmert sich seit Mitte des Jahres auch um die Patientenbefragung im Haus. Im nächsten Jahr sollen weitere Zimmer mit Anemonen, Lavendel, Mohn und Hortensienblüten verschönert werden.