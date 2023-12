Gemalte Geschichte: Landhaus Studnitz in Wechmar zieren vier Supraporte

Vier Supraporte zieren jetzt den Rokokosaal im Landhaus Studnitz in Wechmar. Das Bild zeigt den Bauherren mit den Handwerkern am Standort der Studnitz-Pyramide in Gotha.

Wechmar. Das Leben des Hans Adam von Studnitz hat eine Gothaer Künstlerin nachgestellt. Ihre entstandenen Werke zieren jetzt den Rokokosaal im Landhaus Studnitz.

Vier großflächige Gemälde zieren jetzt den Rokokosaal im Landhaus Studnitz Wechmar. Dort, wo ehemals über den Saaltüren seit fast 150 Jahren weiße Löcher statt Bilder zu sehen sind, zieren jetzt vier Supraporte, die die Geschichte des Hausherrn Hans Adam von Studnitz (1711-1788) erzählen. Gemalt wurden sie von der Gothaer Künstlerin Natalie Schmidt.

Das Landhaus Studnitz wurde in den Jahren 1747 bis 1750 vom Gothaer Oberhofmarschall Hans Adam von Studnitz erbaut. Noch heute gilt es als aufgrund seiner Deckenmalerei, den Fresken und Stuckmarmor zu den schönsten Palais des Rokoko in Mitteldeutschland. Der Wechmarer Heimatverein, der von 1997 bis 2002 die Restaurierung des Landhauses übernahm, will das Gebäude wieder so herrichten, wie es zu Glanzzeiten gewesen ist.

Denn über die Jahrhunderte hinweg war sämtliches Mobiliar verloren gegangen. Als der Heimatverein 2004 mit dem Thüringer Denkmalpreis ausgezeichnet wurde, floss das Preisgeld in den Ankauf eines historischen Kachelofens, um den Rokokosaal wieder beheizen zu können.

Originalbilder gingen 1880 verloren

Die vier Supraporte über den Türen gingen bereits 1880 verloren. Diesen Zustand hat der Wechmarer Heimatverein nun beendet. Er beauftragte die Künstlerin Natalie Schmidt vier Zeichnungen anzufertigen, die von MB Autodesign gestaltet wurden und nun im Rokokosaal zu sehen sind. Dank einer Spende des Ehrenmitgliedes des Vereins, Marieluise Göbel, Freifrau von Wechmar, konnten die Bilder angefertigt werden.

Die Türbögen im Landhaus Studnitz in Wechmar zieren jetzt Gemälde, die die Geschichte des Oberhofmarschalls in den vier Jahreszeiten darstellt. Foto: Maria Marr

Da keine Bilder oder Vorgaben vorhanden waren, haben sich Künstlerin und Verein entschieden in den vier Jahreszeiten wichtige Stationen aus der Geschichte des Hausherren Hans Adam von Studnitz darzustellen. So zeigen die Bilder die Erbauung des Landhauses im Frühling, eine Hochzeit im Sommer, den Bau der Studnitz-Pyramide im Herbst und die Weihnachtszeit im Ekhoftheater im Winter. Alle Bilder haben eine enge Verbindung zu Studnitz. Stellen sie doch Stationen in seinem Leben dar.

Künftig können Besucher bei Veranstaltungen im Rokokosaal die Supraporte bewundern und viele Details in den Bildern entdecken. Allein das herbstliche Bild wird vielen Betrachtern bekannt vorkommen. Schließlich zeigt es die Begräbnispyramide, die Studnitz getreu seinem Lebensstil als Freimaurer errichten ließ und ihm selbst 1788 als letzte Ruhestätte diente.