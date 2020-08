Herrenhof. De Gemeinderat lehnt eine Klage gegen den Gerichtsentscheid zur Trinkwasserversorgung ab. Keine Lösung ist für die Abwasserentsorgung in Sicht.

Für das Entsorgungsproblem am Hirzberg ist nach wie vor keine Lösung in Sicht. Zur Ratssitzung am Montagabend im Bürgerhaus stand das auch nicht auf der Tagesordnung, sondern ein Beschluss, gegen eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Weimar zu klagen. Das hat der Rat bei drei Nein-, zwei Ja-Stimmen und einer Enthaltung von Bürgermeister Axel Nagel (CDU) abgelehnt.