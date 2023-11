Gemeinde im Kreis Gotha hilft Vereinen mit rund 16.000 Euro

Drei Gleichen. Drei Vereine im Kreis Gotha bekommen einmalige Zuschüsse. Für einen Ort ist das besonders wichtig, denn ein großes Jubiläum steht bevor.

Drei Vereine können sich über finanzielle Unterstützung freuen. In der Sitzung des Gemeinderates Drei Gleichen am 28. September wurden einmalige Zuschüsse in Höhe von insgesamt 16.400 Euro gewährt. Das teilte die Gemeinde im aktuellen Amtsblatt mit.

Für den Karnevalsumzug am 4. Februar 2024 bekommt der Wechmarer Carneval Verein eine Zuwendung von 5000 Euro. Damit sollen die Kosten für Straßensperrung, GEMA-Gebühren, Straßenreinigung, Müllentsorgung sowie Technikvorbehalt gedeckt werden.

Kegelbahn kann endlich saniert werden

Der Sportverein Wandersleben wird gleich doppelt unterstützt. 2800 Euro gibt es für die Kegelbahn im Sportlerheim. Das Geld fließt in die notwendigen Reparaturarbeiten des Bahnbelages, die technische Anlage und die Erneuerung des Vor- und Besucherraumes. Zudem bekommt der SV Wandersleben 3100 Euro für die Umbaumaßnahme eines großen Spiel- und Trainingsfeldes. Anlass dazu sei das 100-jährige Bestehen der Abteilung Fußball.

Dem FSV Drei Gleichen Mühlberg wurden 5500 Euro als Zuschuss für Sanierungsmaßnahmen gewährt. Dieser soll in neue Möbel für den Küchen- und Thekenbereich sowie in neue Stühle investiert werden.